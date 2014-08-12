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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Тур - Дижон
Тур - Дижон: обзор матча 12 августа 2014
Тур
12.08.2014, вторник, 22:00
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
2 : 2
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Дижон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тур - Дижон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
2 : 2
04.01.2020
Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Валле дю Шер
Новости команд
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Дижон
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
18-летний игрок молодежки французского «Тура» скончался во сне
2018.03.09 17:00
9
Кубок французской лиги. «ПСЖ» победил «Страсбур» и другие результаты
2017.12.14 01:06
Кубок французской лиги. «Лион» переиграл «Тур»
2015.12.17 00:03
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Защитник «Аяччо» дисквалифицирован на 16 месяцев за драку
2015.09.25 10:14
17-летний Месси перешел в «Страсбур»
2024.08.15 13:49
3
Месси перейдет во французский клуб за 1,5 миллиона
2024.08.07 17:35
5
«Марсель» интересуется 16-летним Месси
2024.05.07 22:22
Немецкие топ-клубы интересуются 16-летним Месси
2024.04.18 20:08
«Ахмат» летом был близок к подписанию нападающего сборной Алжира
2022.09.20 13:59
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