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Расписание матчей
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Океан - Динамо Вл
Океан - Динамо Вл: обзор матча 18 августа 2022
Океан
18.08.2022, четверг, 10:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
0 : 2
Завершен
Динамо Вл
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Океан - Динамо Вл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Океан
Россия. Кубок, 1/256 финала
Океан
0 : 2
18.08.2022
Динамо Вл
Чемпионат России, 36 тур
Ротор
5 : 1
10.11.1993
Океан
Чемпионат России, 35 тур
Текстильщик
2 : 1
07.11.1993
Океан
Чемпионат России, 34 тур
Океан
2 : 0
27.10.1993
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Чемпионат России, 33 тур
Океан
0 : 1
24.10.1993
Торпедо
Динамо Вл
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Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
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2 : 2
24.10.2026
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Информация о матче
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