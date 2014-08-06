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Динамо Загреб - Ольборг
Динамо Загреб - Ольборг: обзор матча 06 августа 2014
Динамо Загреб
06.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Ольборг
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Статистика матча Динамо Загреб - Ольборг
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Матчи команд
Динамо Загреб
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Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
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05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
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Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
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