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Расписание матчей
Беларусь. Кубок
Миоры - Динамо Мн
Миоры - Динамо Мн: обзор матча 19 июня 2024
Миоры
19.06.2024, среда, 18:00
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
0 : 8
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Миоры - Динамо Мн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миоры
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
Миоры
0 : 8
19.06.2024
Динамо Мн
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
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Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
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Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
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