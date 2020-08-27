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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Динамо Бт
Хапоэль БШ - Динамо Бт: обзор матча 27 августа 2020
Хапоэль БШ
27.08.2020, четверг, 20:45
Лига Европы, 1 раунд
3 : 0
Завершен
Динамо Бт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хапоэль БШ - Динамо Бт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
- : -
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Бт
2 : 1
21.11.2026
Рустави
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Спаэри
3 : 2
07.11.2026
Динамо Бт
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Бт
1 : 0
01.11.2026
Мешахте
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Динамо Бт
3 : 0
24.10.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Гагра
1 : 3
17.10.2026
Динамо Бт
Информация о матче
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