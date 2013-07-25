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Дерри Сити - Трабзонспор
Дерри Сити - Трабзонспор: обзор матча 25 июля 2013
Дерри Сити
25.07.2013, четверг, 22:45
Лига Европы, 2 раунд
0 : 3
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дерри Сити - Трабзонспор
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
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23.10.2026
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1 : 0
19.10.2026
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2 : 0
16.10.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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