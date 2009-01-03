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Расписание матчей
Англия. Кубок
Форест Грин - Дерби Каунти
Форест Грин - Дерби Каунти: обзор матча 03 января 2009
Форест Грин
03.01.2009, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 4
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Форест Грин - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
- : -
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Форест Грин
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31.10.2026
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28.10.2026
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03.11.2026
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Сток Сити
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