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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
О'Хиггинс - Депортес Толима
О'Хиггинс - Депортес Толима: обзор матча 12 марта 2026
О'Хиггинс
12.03.2026, четверг, 03:30
Кубок Либертадорес, 3 раунд
0 : 2
Завершен
Депортес Толима
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Статистика матча О'Хиггинс - Депортес Толима
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0
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0
0
Информация о матче
Стадион:
Эль Теньенте
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О'Хиггинс
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22 января 2025, 08:13
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«Торпедо» заберет колумбийца, которым интересовался «Краснодар»
21 января 2025, 18:58
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18 января 2025, 12:48
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«Торпедо» подписало бразильского хавбека и рассматривает вариант с колумбийцем
17 января 2025, 13:01
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Росарио Сентраль
- : -
11.08.2026
Коринтианс
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Платенсе
- : -
11.08.2026
Кокимбо Унидо
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Палмейрас
- : -
11.08.2026
Серро Портеньо
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Мирассол
- : -
11.08.2026
ЛДУ
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Флуминенсе
- : -
11.08.2026
Индепендьенте Ривадавия
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О'Хиггинс
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О'Хиггинс
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01.06.2026
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27.05.2026
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24.05.2026
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3 : 2
21.05.2026
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2 : 3
01.06.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Копа Судамерикана, 6 тур
Мильонариос
1 : 2
27.05.2026
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Копа Судамерикана, 5 тур
Бостон Ривер
3 : 2
21.05.2026
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Колумбия. Примера А, 1/4 финала
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0 : 2
14.05.2026
Депортес Толима
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