«Торпедо» подписало бразильского хавбека и рассматривает вариант с колумбийцем

«Торпедо» достигло договоренности с клубом бразильской Серии B «Вила Нова» о трансфере в столичную команду 25-летнего левого атакующего полузащитника Алессона.
По данным Transfermarkt, соглашение хавбека с черно-белыми рассчитано до лета 2026 года, а сумма трансфера составила 700 тысяч евро.
По данным Sport24, в субботу в «Торпедо» прибудет также атакующий полузащитник «Депортес Толима» Ейсон Гусман. Колумбиец подпишет контракт сроком на три года.
- В прошлом году Алессон провел за «Вила Нову» 56 матчей, забил 20 голов, отдал 10 передач.
- 26-летний Гусман провел в 2024 году за «Депортес Толима» 44 игры. Отметился 18 забитыми голами и 9 голевыми пасами.