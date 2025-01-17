«Торпедо» подписало бразильского хавбека и рассматривает вариант с колумбийцем

«Торпедо» достигло договоренности с клубом бразильской Серии B «Вила Нова» о трансфере в столичную команду 25-летнего левого атакующего полузащитника Алессона.

По данным Transfermarkt, соглашение хавбека с черно-белыми рассчитано до лета 2026 года, а сумма трансфера составила 700 тысяч евро.

По данным Sport24, в субботу в «Торпедо» прибудет также атакующий полузащитник «Депортес Толима» Ейсон Гусман. Колумбиец подпишет контракт сроком на три года.