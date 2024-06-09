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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Интернасьонал - Дельфин
Интернасьонал - Дельфин: обзор матча 09 июня 2024
Интернасьонал
09.06.2024, воскресенье, 03:30
Копа Судамерикана, группа C, 5 тур
1 : 0
Завершен
Дельфин
68'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Дельфин
Желтая карточка
Т. Майя
88'
Замена
И. Гомес
️️️️
Уэсли
81'
80'
Замена
️️️️
M. Miño
Замена
Т. Майя
️️️️
Л. Аларио
80'
ГОЛ! 1:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Витао
68'
Желтая карточка
Вандерсон
64'
Замена
️️️️
У. Мальо
61'
Замена
Лукка
️️️️
Ч. Арангис
61'
Замена
Вандерсон
️️️️
B. Henrique
55'
43'
Желтая карточка
N. Goitea
35'
Желтая карточка
M. Miño
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алан Патрик
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
12
Fabricio
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Дельфин
21
Brian Heras
ВР
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
6
Ignacio Gariglio
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
10
Mariano Miño
ЦП
70
Mejia Marcos
ЦП
8
Jean Humanante
ЦП
28
Josué Cuero
ЦП
17
Jose Enrique Angulo
ЦФ
55
Maikel Reyes
ЦФ
11
Nicolás Messiniti
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Интернасьонал
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
19
Йоран
ЦП
99
Лукка
ЦФ
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Дельфин
1
Pierre Bellolio
ВР
30
Luis Becerra
ЦЗ
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
14
Erick Zuniga
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
19
Jostin Alman
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
27
G. Cagua
ЦФ
4-1-1-2-3
6
Рене
44
Витао
30
Ренан
22
Мальо
5
Фернандо
20
Арангис
21
Уэсли
10
Патрик
12
8
27
Аларио
3-4-3
21
23
6
3
70
8
28
10
11
55
17
21
Уэсли
3
Гомес
3
Гомес
21
Уэсли
27
Аларио
29
Майя
29
Майя
27
Аларио
20
Арангис
99
Лукка
99
Лукка
20
Арангис
8
94
Вандерсон
94
Вандерсон
8
Остались в запасе
Интернасьонал
Дельфин
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
27
G. Cagua
ЦФ
1
Pierre Bellolio
ВР
30
Luis Becerra
ЦЗ
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
14
Erick Zuniga
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
19
Jostin Alman
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
Главный тренер
Гильермо Дуро
Остались в запасе
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
Остались в запасе
27
G. Cagua
ЦФ
1
Pierre Bellolio
ВР
30
Luis Becerra
ЦЗ
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
14
Erick Zuniga
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
19
Jostin Alman
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Гильермо Дуро
Статистика матча Интернасьонал - Дельфин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Манта
2 : 2
22.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Бейра-Рио
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