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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Дефенса и Хустисия
Атлетико Сармиенто - Дефенса и Хустисия: обзор матча 07 декабря 2024
Атлетико Сармиенто
07.12.2024, суббота, 02:00
Аргентина. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Дефенса и Хустисия
26'
И. Моралес
32'
B. Schamine
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Дефенса и Хустисия
Замена
M. Rosales
️️️️
J. Gho
87'
Замена
G. Hauche
️️️️
V. Burgoa
86'
85'
Желтая карточка
J. López
Замена
L. López
️️️️
И. Моралес
83'
80'
Замена
G. Alanis
️️️️
A. Molinas
77'
Желтая карточка
A. Molinas
72'
Замена
J. López
️️️️
B. Schamine
68'
Замена
A. Osorio
️️️️
Х. Мирителло
68'
Замена
N. Palavecino
️️️️
R. Bogarín
67'
Желтая карточка
L. Herrera
Желтая карточка
J. Gho
64'
Замена
Y. Arismendi
️️️️
G. Díaz
56'
46'
Замена
I. Galván
️️️️
D. Cáceres
32'
ГОЛ! 1:1!
B. Schamine
Пас отдал
С. Рамос Минго
ГОЛ! 1:0!
И. Моралес
Пас отдал
J. Gho
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
14
Elías López
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
5
Manuel Garcia
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
(К)
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
8
Сесар Перес
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
10
Aaron Molinas
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Federico Paradela
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
7
Lisandro López
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
5
Julián López
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
4-4-2
42
14
2
33
17
5
10
Гайтан
28
30
9
Моралес
31
4-3-3
25
28
15
Рамос Минго
23
27
8
Перес
28
28
9
Мирителло
10
14
33
26
26
33
30
21
21
30
28
38
38
28
9
Моралес
7
7
9
Моралес
23
21
21
23
10
17
17
10
28
5
5
28
28
99
99
28
9
Мирителло
24
24
9
Мирителло
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Дефенса и Хустисия
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Federico Paradela
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
25
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Federico Paradela
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
2
Esteban Lucero
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
36
Facundo Echevarría
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Хулио Ваккари
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Дефенса и Хустисия
1
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
362
443
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.83
0.91
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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