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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Годой-Крус
Дефенса и Хустисия - Годой-Крус: обзор матча 01 декабря 2024
Дефенса и Хустисия
01.12.2024, воскресенье, 03:45
Аргентина. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Годой-Крус
38'
Х. Мирителло
41'
Х. Мирителло
19'
F. Altamira
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Годой-Крус
90'
+2
Желтая карточка
F. Rasmussen
Замена
A. Osorio
️️️️
Х. Мирителло
90'
Замена
M. González
️️️️
С. Перес
87'
Замена
R. Bogarín
️️️️
L. Herrera
86'
81'
Замена
D. Barrea
️️️️
С. Андино
81'
Замена
M. Luciano
️️️️
J. Moran
Желтая карточка
L. Herrera
77'
Замена
E. Cannavo
️️️️
A. Molinas
77'
70'
Замена
T. Pozzo
️️️️
V. Poggi
70'
Замена
G. Moreyra
️️️️
J. Perez
Желтая карточка
T. Rubio
66'
56'
Замена
M. Pino
️️️️
L. Arce
Замена
B. Schamine
️️️️
N. Palavecino
46'
45'
+5
Желтая карточка
С. Андино
ГОЛ! 2:1!
Х. Мирителло
Пас отдал
N. Palavecino
41'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мирителло
Пас отдал
A. Molinas
38'
Желтая карточка
A. Soto
32'
Красная карточка
K. Gutiérrez
29'
19'
ГОЛ! 0:1!
F. Altamira
Пас отдал
J. Perez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
14
Luciano Herrera
ЦФ
10
Aaron Molinas
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
20
Juan Perez
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
26
Gonzalo Abrego
(К)
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
5
Julián López
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
24
Abiel Osorio
ЦФ
16
Matías Ramírez
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
6
Nicolás Canela
ЦЗ
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
29
Tomás Pozzo
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
4-3-3
25
27
6
33
28
15
8
Перес
99
9
Мирителло
10
14
4-4-2
1
23
23
3
4
25
26
10
Андино
20
9
25
10
4
4
10
14
28
28
14
8
Перес
8
8
8
Перес
99
28
28
99
9
Мирителло
24
24
9
Мирителло
3
3
3
3
25
29
29
25
20
18
18
20
10
Андино
9
9
10
Андино
4
22
22
4
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Годой-Крус
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
5
Julián López
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
12
Roberto Ramírez
ВР
6
Nicolás Canela
ЦЗ
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
23
Darío Cáceres
ЦЗ
30
Kevin Lopez
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
5
Julián López
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
6
Nicolás Canela
ЦЗ
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Годой-Крус
3
1
2
Всего ударов по воротам
6
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
6
Нарушения
5
10
Офсайды
4
2
Количество передач
248
479
Сейвы
3
0
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.19
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
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Дефенса и Хустисия
Годой-Крус
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
2024.08.03 12:39
1
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
2024.07.19 11:30
1
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
2023.04.18 14:50
1
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
«Крылья Советов» усилились защитником сборной Чили
2024.08.03 12:39
1
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
2024.07.19 11:30
1
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
2023.04.18 14:50
1
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