Данубио - Мирамар Мисьонес: онлайн-трансляция 31 августа 2025

Данубио
31.08.2025, воскресенье, 19:00
Уругвай. Примера, 5 тур
- : -
Не начался
Мирамар Мисьонес
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Данубио - Мирамар Мисьонес
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Уругвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Данубио
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
1 : 0
19.08.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 1
16.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 2 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 1
11.08.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 2 тур
Данубио
2 : 1
10.08.2025
Хувентуд
Уругвай. Примера, 1 тур
Пласа Колония
1 : 3
03.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 3 тур
Серро Ларго
1 : 0
19.08.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 2 тур
Данубио
2 : 1
10.08.2025
Хувентуд
Уругвай. Примера, 1 тур
Ливерпуль
0 : 0
03.08.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 7 тур
Насьональ
3 : 2
30.06.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 6 тур
Хувентуд
3 : 1
21.06.2025
Данубио
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 1
16.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 2 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 1
11.08.2025
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1 тур
Пласа Колония
1 : 3
03.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 7 тур
Бостон Ривер
1 : 2
29.06.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 6 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
21.06.2025
Насьональ
