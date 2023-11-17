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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Польша - Чехия
Польша - Чехия: обзор матча 17 ноября 2023
Польша
17.11.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 9 тур
1 : 1
Завершен
Чехия
38'
Я. Пиотровски
49'
Т. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Чехия
90'
+1
Замена
А. Крал
️️️️
М. Садилек
Замена
С. Шиманьски
️️️️
P. Peda
85'
75'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Провод
Замена
К. Гросицки
️️️️
Д. Шиманьски
73'
63'
Желтая карточка
Я. Брабец
Замена
P. Peda
️️️️
П. Бохневич
58'
49'
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Замена
А. Букса
️️️️
К. Свидерски
46'
46'
Замена
А. Гложек
️️️️
Я. Кухта
46'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
М. Хытил
ГОЛ! 1:0!
Я. Пиотровски
38'
Желтая карточка
П. Бохневич
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Бохневич
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
9
Роберт Левандовски
(К)
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
(К)
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
0
Patryk Peda
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
0
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Петр Зелински
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
Чехия
1
Матей Коварж
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
9
Василь Кусей
ЛВ
21
Алекс Крал
ОП
20
Ондржей Лингр
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
4-3-1-2
1
Щесны
21
Залевски
3
Бохневич
14
Кивиор
5
Беднарек
17
Шиманьски
16
Пиотровски
6
Слиш
19
Франковски
11
Свидерски
9
Левандовски
3-3-1-1-2
16
Станек
3
Голеш
24
Брабец
6
Зима
21
Дудера
22
Соучек
5
Цоуфал
8
Садилек
17
Провод
11
Кухта
13
Хытил
3
Бохневич
0
0
3
Бохневич
17
Шиманьски
11
Гросицки
11
Гросицки
17
Шиманьски
20
Шиманьски
20
Шиманьски
11
Свидерски
16
Букса
16
Букса
11
Свидерски
8
Садилек
21
Крал
21
Крал
8
Садилек
17
Провод
20
Лингр
20
Лингр
17
Провод
13
Хытил
10
Чванчара
10
Чванчара
13
Хытил
11
Кухта
10
Гложек
10
Гложек
11
Кухта
Остались в запасе
Польша
Чехия
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
0
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
Главный тренер
Михал Пробеж
1
Матей Коварж
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукаш Масопуст
ПП
9
Василь Кусей
ЛВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
0
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
Остались в запасе
1
Матей Коварж
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
12
Лукаш Масопуст
ПП
9
Василь Кусей
ЛВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Польша - Чехия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Национальный стадион
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