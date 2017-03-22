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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия - Литва
Чехия - Литва: обзор матча 22 марта 2017
Чехия
22.03.2017, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Литва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чехия - Литва
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Стадион:
ЛФФ Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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