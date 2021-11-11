Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия - Кувейт
Чехия - Кувейт: обзор матча 11 ноября 2021
Чехия
11.11.2021, четверг, 20:30
Товарищеские матчи. Сборные
7 : 0
Завершен
Кувейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Чехия - Кувейт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Новости команд
Все
Чехия
Кувейт
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Гондураса на победу в матче
16 ноября
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Гондураса на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Сирии на победу в матче
12 ноября
Оман – Кувейт: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
8 июня
Аль-Мутава из Кувейта – новый рекордсмен по числу матчей за сборную
2021.06.26 11:16
2
Кувейт исключен из ФИФА до выполнения условий организации
2015.10.16 20:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+