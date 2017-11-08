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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия - Чехия
Исландия - Чехия: обзор матча 08 ноября 2017
Исландия
08.11.2017, среда, 17:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Исландия - Чехия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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