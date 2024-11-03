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Расписание матчей
Англия. Кубок
Карзон Эштон - Мэнсфилд Таун
Карзон Эштон - Мэнсфилд Таун: обзор матча 03 ноября 2024
Карзон Эштон
03.11.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 4
Завершен
Мэнсфилд Таун
16'
Л. Экинс (П)
30'
S. Quinn
73'
Б. Уэйн
86'
B. Quinn
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карзон Эштон - Мэнсфилд Таун
86'
ГОЛ! 0:4!
B. Quinn
80'
Желтая карточка
А. Ошиладжа
Замена
T. Sobowale
️️️️
J. Spencer
78'
74'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
S. Quinn
73'
ГОЛ! 0:3!
Б. Уэйн
Пас отдал
B. Quinn
Желтая карточка
C. Mahon
72'
70'
Желтая карточка
S. Quinn
70'
Замена
B. Quinn
️️️️
Л. Рид
Замена
D. Worrall
️️️️
I. Buckley-Ricketts
63'
Замена
C. Mahon
️️️️
S. Mols
63'
Замена
L. Lacey
️️️️
M. Afuye
63'
61'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
У. Эванс
45'
Замена
A. Lewis
️️️️
G. Maris
45'
Замена
J. Bowery
️️️️
E. Hewitt
30'
ГОЛ! 0:2!
S. Quinn
Пас отдал
G. Maris
23'
Желтая карточка
G. Maris
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Экинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карзон Эштон
1
Bobby Jones
ВР
4
Marcus Poscha
ЦЗ
11
Isaac Sinclair
ЦП
14
S. Mols
ЦП
19
Jordan Richards
ЦП
7
Isaac Buckley-Ricketts
ЦП
22
Adam Barton
ЦП
11
William Hayhurst
ЦП
17
Devon Matthews
ЦП
9
James Spencer
ЦФ
17
M. Afuye
ЦФ
Мэнсфилд Таун
31
Кристи Пим
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
25
Луис Рид
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
7
Лукас Экинс
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
5
Alfie Kilgour
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Карзон Эштон
13
Josh Ollerenshaw
ВР
2
Timi Sobowale
ЦЗ
15
L. Lacey
ЦЗ
18
Oliver Kvaternik
ЦП
15
Cameron Tetlow
ЦП
14
Charlie Bingley
ЦП
21
Craig Mahon
ЦФ
27
David Worrall
ЦФ
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
6
B. Cargill
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
19
Бен Уэйн
ЦФ
15
Ben Quinn
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
1-5-2-2
1
4
7
22
11
17
19
14
11
17
9
2-2-1-5
31
Пим
20
Блэйк-Трейси
44
Флинт
25
Рид
23
Ошиладжа
9
Эванс
7
Экинс
5
16
4
10
9
2
2
9
17
15
15
17
14
21
21
14
7
27
27
7
10
18
18
10
4
9
9
4
16
3
3
16
9
Эванс
19
Уэйн
19
Уэйн
9
Эванс
25
Рид
15
15
25
Рид
Остались в запасе
Карзон Эштон
Мэнсфилд Таун
13
Josh Ollerenshaw
ВР
18
Oliver Kvaternik
ЦП
15
Cameron Tetlow
ЦП
14
Charlie Bingley
ЦП
6
B. Cargill
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
13
Josh Ollerenshaw
ВР
18
Oliver Kvaternik
ЦП
15
Cameron Tetlow
ЦП
14
Charlie Bingley
ЦП
Остались в запасе
6
B. Cargill
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Карзон Эштон - Мэнсфилд Таун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карзон Эштон
Англия. Кубок, 1 раунд
Карзон Эштон
0 : 4
03.11.2024
Мэнсфилд Таун
Англия. Кубок, 1/128 финала
Карзон Эштон
0 : 1
04.11.2023
Барнет
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
1 : 0
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
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