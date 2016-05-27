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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия - Молдова
Хорватия - Молдова: обзор матча 27 мая 2016
Хорватия
27.05.2016, пятница, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Молдова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хорватия - Молдова
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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