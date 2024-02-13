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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Крю Александра
Стокпорт Каунти - Крю Александра: обзор матча 13 февраля 2024
Стокпорт Каунти
13.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Крю Александра
8'
М. Деметриу
43'
Э. Тернс
51'
Д. Остерфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Крю Александра
90'
+3
Замена
Р. Куни
️️️️
А. Роу
90'
+2
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
81'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
Э. Невитт
63'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
M. Holicek
Замена
М. Ипполит
️️️️
Н. Пауэлл
62'
Замена
К. Вуттон
️️️️
A. Sarcevic
56'
51'
ГОЛ! 0:3!
Д. Остерфилд
Замена
N. Byrne
️️️️
И. Бристоу
46'
Замена
К. Кэмпс
️️️️
R. Croasdale
46'
Замена
О. Бэйли
️️️️
К. Лемоней-Эванс
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Э. Тернс
Пас отдал
М. Деметриу
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Деметриу
Пас отдал
Э. Тернс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Люк Оффорд
(К)
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
17
Matus Holicek
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
27
Один Бэйли
АП
19
Кайл Вуттон
ЦФ
Крю Александра
27
Кирен Вествуд
ВР
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
25
Чарли Кирк
ЛВ
10
Шайлоу Трейси
ПВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
2-1-1-1-5
3
Турай
24
Касс
23
Бристоу
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
18
1
5
10
41
Мэдден
3-2-3-2
1
Дэвис
6
Оффорд
5
Деметриу
2
Биллингтон
4
Тернс
3
Адебизи
17
4
Остерфилд
11
Роу
20
Невитт
19
Бейкер-Ричардсон
23
Бристоу
12
12
23
Бристоу
18
8
Кэмпс
8
Кэмпс
18
25
Пауэлл
21
Ипполит
21
Ипполит
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
27
Бэйли
27
Бэйли
24
Лемоней-Эванс
10
19
Вуттон
19
Вуттон
10
11
Роу
2
Куни
2
Куни
11
Роу
20
Невитт
25
Кирк
25
Кирк
20
Невитт
17
10
Трейси
10
Трейси
17
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Крю Александра
13
Джордан Смит
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
27
Кирен Вествуд
ВР
20
Калум Агиус
ЛВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
20
Калум Агиус
ЛВ
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Стокпорт Каунти - Крю Александра
1
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
17
Офсайды
4
3
Количество передач
483
287
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
56
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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2
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2018.01.08 21:18
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