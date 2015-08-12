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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Крю Александра - Престон
Крю Александра - Престон: обзор матча 12 августа 2015
Крю Александра
12.08.2015, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
1 : 3
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крю Александра - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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