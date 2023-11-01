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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эрнан Кортес - Бетис
Эрнан Кортес - Бетис: обзор матча 01 ноября 2023
Эрнан Кортес
01.11.2023, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 12
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Эрнан Кортес - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эрнан Кортес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Эрнан Кортес
0 : 12
01.11.2023
Бетис
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
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