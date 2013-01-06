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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Брюгге - Майнц
Брюгге - Майнц: обзор матча 06 января 2013
Брюгге
06.01.2013, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Майнц
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брюгге - Майнц
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
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1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
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Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Майнц
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Аугсбург
- : -
22.11.2026
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Майнц
1 : 2
07.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
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Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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