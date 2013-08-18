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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Циттаделла
Интер - Циттаделла: обзор матча 18 августа 2013
Интер
18.08.2013, воскресенье, 20:30
Италия. Кубок, 3 раунд
4 : 0
Завершен
Циттаделла
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Интер - Циттаделла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
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31.10.2026
Интер
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25.10.2026
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Циттаделла
0 : 2
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04.05.2025
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Циттаделла
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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