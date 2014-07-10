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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Чихура - Турново
Чихура - Турново: обзор матча 10 июля 2014
Чихура
10.07.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Турново
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чихура - Турново
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Абердин
5 : 0
01.08.2019
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Чихура
1 : 1
25.07.2019
Абердин
Лига Европы, 1 раунд
Чихура
2 : 1
17.07.2019
Фола
Лига Европы, 1 раунд
Фола
1 : 2
11.07.2019
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Марибор
2 : 0
02.08.2018
Чихура
Турново
Лига Европы, 1 раунд
Чихура
3 : 1
10.07.2014
Турново
Лига Европы, 1 раунд
Турново
0 : 1
03.07.2014
Чихура
Лига Европы, 2 раунд
Турново
1 : 1
25.07.2013
Хайдук
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 1
18.07.2013
Турново
Лига Европы, 1 раунд
Турново
2 : 2
11.07.2013
Судува
Информация о матче
Стадион:
Стадион имени Михаила Месхи
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