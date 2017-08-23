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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челтенхэм - Вест Хэм
Челтенхэм - Вест Хэм: обзор матча 23 августа 2017
Челтенхэм
23.08.2017, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
40'
Д. Сахо
43'
А. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челтенхэм - Вест Хэм
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Айю
Пас отдал
Д. Сахо
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сахо
Пас отдал
М. Нобл
Начало матча
Статистика матча Челтенхэм - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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