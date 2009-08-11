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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челтенхэм - Саутпорт
Челтенхэм - Саутпорт: обзор матча 11 августа 2009
Челтенхэм
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
1 : 2
Завершен
Саутпорт
Матч
Статистика
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Статистика матча Челтенхэм - Саутпорт
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0
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0
0
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Информация о матче
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Саутпорт
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
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2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Каррагер: «Оскар наплевал на свою карьеру ради денег. Ему должно быть стыдно»
2016.12.18 15:20
22
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