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Расписание матчей
Клубный чемпионат мира
Коринтианс - Челси
Коринтианс - Челси: обзор матча 16 декабря 2012
Коринтианс
16.12.2012, воскресенье, 14:30
Клубный чемпионат мира, Финал
1 : 0
Завершен
Челси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коринтианс - Челси
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0
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0
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