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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново (мол) - Ленинградец
Чертаново (мол) - Ленинградец: обзор матча 21 апреля 2019
Чертаново (мол)
21.04.2019, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ленинградец
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Статистика матча Чертаново (мол) - Ленинградец
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0
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Матчи команд
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
1 : 2
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Родина (мол)
2 : 1
30.10.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Чертаново (мол)
3 : 2
23.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
- : -
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
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Ленинградец
Первая лига: шансы «Челябинска» и «Ленинградца» на победу в матче 18-го тура
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