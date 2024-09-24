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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Сентраль Кордоба
Атлетико Сармиенто - Сентраль Кордоба: обзор матча 24 сентября 2024
Атлетико Сармиенто
24.09.2024, вторник, 00:45
Аргентина. Примера, 15 тур
1 : 3
Завершен
Сентраль Кордоба
90+4'
L. López (П)
27'
R. Atencio
67'
L. Varaldo
90+9'
F. Cabral
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Сентраль Кордоба
Желтая карточка
E. Naya
90'
+9
90'
+9
ГОЛ! 1:3!
F. Cabral
Пас отдал
M. Benítez
ГОЛ с пенальти! 1:2!
L. López
90'
+4
87'
Замена
E. Cabrera
️️️️
R. Atencio
79'
Желтая карточка
Х. Флорентин
75'
Замена
M. Benítez
️️️️
M. Godoy
75'
Замена
F. Cabral
️️️️
L. Varaldo
67'
ГОЛ! 0:2!
L. Varaldo
Пас отдал
M. Godoy
Замена
G. Díaz
️️️️
Y. Arismendi
66'
64'
Замена
F. Martínez
️️️️
L. Miguel Angulo
Замена
E. Naya
️️️️
И. Моралес
61'
Замена
V. Burgoa
️️️️
G. Hauche
61'
Замена
L. López
️️️️
M. Garcia
46'
Замена
J. Gho
️️️️
F. Paredes
39'
Желтая карточка
E. Méndez
37'
27'
ГОЛ! 0:1!
R. Atencio
Пас отдал
M. Godoy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
52
Emiliano Méndez
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
7
Lisandro López
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
7
Matías Benítez
ЦФ
37
Alexis Segovia
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
3-2-3-1
42
26
14
21
2
3
52
5
10
Гайтан
9
Моралес
4-2-4
1
2
36
23
13
32
25
Флорентин
9
21
19
77
26
33
33
26
21
30
30
21
17
28
28
17
5
7
7
5
9
Моралес
19
19
9
Моралес
77
20
20
77
19
22
22
19
21
7
7
21
9
29
29
9
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Сентраль Кордоба
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
Главный тренер
Исраэль Дамонте
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
22
F. Aragon
ЦП
37
Alexis Segovia
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Сентраль Кордоба
2
1
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
437
342
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
63
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
2.03
2.62
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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