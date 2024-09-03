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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Сентраль Кордоба
Годой-Крус - Сентраль Кордоба: обзор матча 03 сентября 2024
Годой-Крус
03.09.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 13 тур
1 : 1
Завершен
Сентраль Кордоба
30'
G. Abrego
72'
Х. Флорентин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Сентраль Кордоба
90'
+1
Желтая карточка
J. Meli
81'
Замена
M. Benítez
️️️️
L. Varaldo
Желтая карточка
G. Abrego
75'
Замена
F. Ardiles
️️️️
L. Arce
75'
Замена
M. Santiago
️️️️
V. Poggi
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Х. Флорентин
Пас отдал
L. Varaldo
63'
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
M. Godoy
Желтая карточка
G. Moreyra
50'
46'
Замена
I. Pillud
️️️️
R. Barrios
Замена
J. Bautista Cejas
️️️️
D. Barrea
46'
Замена
G. Moreyra
️️️️
B. Leyes
46'
Замена
E. Pereyra
️️️️
M. Luciano
35'
ГОЛ! 1:0!
G. Abrego
30'
28'
Замена
F. Andueza
️️️️
E. Cabrera
26'
Красная карточка
L. Abascia
Желтая карточка
S. Rodríguez
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
(К)
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
13
Rafael Barrios
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
2
Lucas Abascia
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
20
Facundo Butti
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
6
Federico Andueza
ЦЗ
4
Iván Pillud
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
18
Agustín Morales
ЦФ
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
4-3-3
1
4
23
23
3
5
26
25
9
9
25
4-3-3
1
36
23
2
13
32
25
Флорентин
22
9
21
19
4
30
30
4
5
18
18
5
25
16
16
25
3
17
17
3
9
7
7
9
22
6
6
22
13
4
4
13
21
77
77
21
9
7
7
9
Остались в запасе
Годой-Крус
Сентраль Кордоба
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
20
Facundo Butti
ЦЗ
8
Nicolás Fernández
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
18
Agustín Morales
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
20
Facundo Butti
ЦЗ
8
Nicolás Fernández
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
14
Gonzalo Trindade
ЦЗ
22
F. Aragon
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
18
Agustín Morales
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Годой-Крус - Сентраль Кордоба
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
11
Офсайды
1
3
Количество передач
506
294
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.59
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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