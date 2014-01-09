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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Трабзонспор - Селтик
Трабзонспор - Селтик: обзор матча 09 января 2014
Трабзонспор
09.01.2014, четверг, 22:30
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Селтик
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Трабзонспор - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
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15.11.2026
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0 : 2
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0 : 1
05.11.2026
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01.11.2026
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21.11.2026
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05.11.2026
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28.10.2026
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Информация о матче
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