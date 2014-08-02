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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Селтик - Тоттенхэм
Селтик - Тоттенхэм: обзор матча 02 августа 2014
Селтик
02.08.2014, суббота, 17:30
Товарищеские матчи
1 : 6
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Селтик - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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