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Селтик - Лестер
Селтик - Лестер: обзор матча 23 июля 2016
Селтик
23.07.2016, суббота, 19:30
Международный кубок чемпионов
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Селтик - Лестер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Где смотреть матч:
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