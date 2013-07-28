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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Порту - Сельта
Порту - Сельта: обзор матча 28 июля 2013
Порту
28.07.2013, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Порту - Сельта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
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1 : 2
05.11.2026
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3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
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1 : 2
22.10.2026
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