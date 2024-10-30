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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сан-Педро - Сельта
Сан-Педро - Сельта: обзор матча 30 октября 2024
Сан-Педро
30.10.2024, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1 раунд
1 : 5
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сан-Педро - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сан-Педро
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан-Педро
1 : 5
30.10.2024
Сельта
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 2
29.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
1 : 2
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
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