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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сан Фернандо - Кастельон
Сан Фернандо - Кастельон: обзор матча 16 декабря 2020
Сан Фернандо
16.12.2020, среда, 20:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Кастельон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сан Фернандо - Кастельон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан Фернандо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сан Фернандо
0 : 3
28.10.2025
Альбасете
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Фернандо
2 : 3
01.12.2021
Леонеса
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сан Фернандо
0 : 2
16.12.2020
Кастельон
Кастельон
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
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