Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ЮАР. Премьершип
Роял АМ - Кейптаун Сити
Роял АМ - Кейптаун Сити: обзор матча 14 сентября 2024
Роял АМ
14.09.2024, суббота, 16:00
ЮАР. Премьершип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Кейптаун Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял АМ
32
Xolani Ngcobo
ВР
31
Xolani Ngcobo
ВР
15
Khulekani Shezi
ЦЗ
13
Lesego Manganyi
ЦЗ
14
Thabo Matlaba
ЦЗ
52
Khulekani Shezi
ЦЗ
13
Lesego Manganyi
(К)
ЦЗ
28
Thabo Matlaba
ЦЗ
36
Sbusiso Magaqa
ЦП
26
Sbusiso Magaqa
ЦП
12
Kabelo Mahlasela
ЦП
10
Andile Mpisane
ЦП
22
Kabelo Mahlasela
ЦП
10
Andile Mpisane
ЦП
33
Levy Mashiane
ЦФ
29
Sabelo Sithole
ЦФ
25
Ayabulela Maxwele
ЦФ
48
Ayabulela Maxwele
ЦФ
38
Levy Mashiane
ЦФ
11
Sabelo Sithole
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
Кейптаун Сити
14
Апроциус Петрус
ЛЗ
15
Keanu Cupido
ЦЗ
2
Thamsanqa Mkhize
ЦЗ
11
Tshegofatso Nyama
ЦЗ
2
Thamsanqa Mkhize
(К)
ЦЗ
24
Keanu Cupido
ЦЗ
11
Tshegofatso Nyama
ЦЗ
21
Принс Тьюеза
ЛВ
11
Jaedin Rhodes
ЦП
23
Jaedin Rhodes
ЦП
20
Darwin Gonzalez
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
20
Darwin Gonzalez
ЦП
7
Domingo
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
10
Domingo
ЦФ
1
Darren Keet
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Роял АМ
45
Sanele Radebe
ЦЗ
18
Sanele Radebe
ЦЗ
77
Hopewell Cele
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
2
Siphesihle Msomi
ЦП
46
Siphesihle Msomi
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
29
Sisanda Mbhele
ЦФ
19
Sedwyn George
ЦФ
45
Sedwyn George
ЦФ
33
Sera Motebang
ЦФ
43
Sisanda Mbhele
ЦФ
Кейптаун Сити
1
Elson Sitthole
ВР
32
Elson Sitthole
ВР
33
Heaven Sereetsi
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
27
Taahir Goedeman
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
27
Taahir Goedeman
ЦП
9
Amadou Soukouna
ЦФ
3-2-5-1-5
32
52
13
28
14
13
12
10
22
10
26
36
25
11
38
48
29
3-2-5-1-4
2
24
11
11
14
Петрус
11
20
12
20
23
21
Тьюеза
1
10
25
7
Остались в запасе
Роял АМ
Кейптаун Сити
45
Sanele Radebe
ЦЗ
18
Sanele Radebe
ЦЗ
77
Hopewell Cele
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
2
Siphesihle Msomi
ЦП
46
Siphesihle Msomi
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
29
Sisanda Mbhele
ЦФ
19
Sedwyn George
ЦФ
45
Sedwyn George
ЦФ
33
Sera Motebang
ЦФ
43
Sisanda Mbhele
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
1
Elson Sitthole
ВР
32
Elson Sitthole
ВР
33
Heaven Sereetsi
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
27
Taahir Goedeman
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
27
Taahir Goedeman
ЦП
9
Amadou Soukouna
ЦФ
Главный тренер
Эрик Тинклер
Остались в запасе
45
Sanele Radebe
ЦЗ
18
Sanele Radebe
ЦЗ
77
Hopewell Cele
ЦП
77
Hopewell Cele
ЦП
2
Siphesihle Msomi
ЦП
46
Siphesihle Msomi
ЦП
25
Mondli Mpoto
ЦФ
29
Sisanda Mbhele
ЦФ
19
Sedwyn George
ЦФ
45
Sedwyn George
ЦФ
33
Sera Motebang
ЦФ
43
Sisanda Mbhele
ЦФ
Остались в запасе
1
Elson Sitthole
ВР
32
Elson Sitthole
ВР
33
Heaven Sereetsi
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
27
Taahir Goedeman
ЦП
24
Kayden Francis
ЦП
44
Luyolo Slatsha
ЦП
93
Fortune Makaringe
ЦП
33
Heaven Sereetsi
ЦП
58
Siphamandla Dondolo
ЦП
27
Taahir Goedeman
ЦП
9
Amadou Soukouna
ЦФ
Главный тренер
Хабо Зондо
Главный тренер
Эрик Тинклер
Статистика матча Роял АМ - Кейптаун Сити
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
10
14
Офсайды
4
4
Количество передач
363
430
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 9 тур
Роял АМ
1 : 3
29.12.2024
ТС Гэлакси
ЮАР. Премьершип, 7 тур
АмаЗулу
2 : 1
13.12.2024
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Кайзер Чифс
2 : 2
30.11.2024
Роял АМ
ЮАР. Премьершип, 6 тур
Роял АМ
2 : 3
26.11.2024
Ламонтвиль Голден Эрроуз
ЮАР. Премьершип, 5 тур
Роял АМ
0 : 1
30.10.2024
Полокване Сити
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, Переходные матчи
Кейптаун Сити
1 : 1
10.06.2026
Магеси
ЮАР. Премьершип, Общий этап
Магеси
2 : 0
30.05.2026
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 24 тур
Кейптаун Сити
0 : 0
24.05.2025
Стелленбос
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Полокване Сити
0 : 2
17.05.2025
Кейптаун Сити
ЮАР. Премьершип, 23 тур
Кейптаун Сити
0 : 2
03.05.2025
Мамелоди Сандаунс
Информация о матче
Главный судья:
Tshidiso Maruping, South Africa
Стадион:
Chatsworth Stadium, Chatsworth
Новости команд
Все
Роял АМ
Кейптаун Сити
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+