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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кембридж Юнайтед - Лидс
Кембридж Юнайтед - Лидс: обзор матча 09 января 2017
Кембридж Юнайтед
09.01.2017, понедельник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Лидс
56'
С. Даллас
64'
А. Моуатт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кембридж Юнайтед - Лидс
71'
Замена
К. Бартли
️️️️
Л. Купер
64'
ГОЛ! 0:2!
А. Моуатт
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Даллас
45'
Замена
Л. Койл
️️️️
Г. Берарди
28'
Желтая карточка
Г. Берарди
23'
Желтая карточка
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Лидс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
- : -
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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Кембридж Юнайтед
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