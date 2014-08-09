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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кальяри - Хетафе
Кальяри - Хетафе: обзор матча 09 августа 2014
Кальяри
09.08.2014, суббота, 23:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кальяри - Хетафе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
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07.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
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Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
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Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
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Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
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Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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