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Англия. Кубок лиги
Хартлпул Юнайтед - Бернли
Хартлпул Юнайтед - Бернли: обзор матча 25 августа 2009
Хартлпул Юнайтед
25.08.2009, вторник, 22:45
Кубок Английской лиги
1 : 2
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хартлпул Юнайтед - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хартлпул Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
- : -
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1 : 2
16.10.2026
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Информация о матче
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