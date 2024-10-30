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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мостолес - Бургос
Мостолес - Бургос: обзор матча 30 октября 2024
Мостолес
30.10.2024, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 5
Завершен
Бургос
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мостолес - Бургос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мостолес
Испания. Кубок, 1 раунд
Мостолес
2 : 5
30.10.2024
Бургос
Бургос
Испания. Сегунда, 17 тур
Бургос
- : -
07.12.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
3 : 0
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
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