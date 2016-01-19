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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ренн - Бур-ан-Бресс
Ренн - Бур-ан-Бресс: обзор матча 19 января 2016
Ренн
19.01.2016, вторник, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Бур-ан-Бресс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ренн - Бур-ан-Бресс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 13 тур
Версаль
- : -
21.11.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 12 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
07.11.2026
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Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Руан
2 : 0
03.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 8 тур
Бур-ан-Бресс
1 : 1
26.09.2026
Конкарно
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