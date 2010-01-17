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Расписание матчей
Пюник - Бунедкор
Пюник - Бунедкор: обзор матча 17 января 2010
Пюник
17.01.2010, воскресенье, 17:00
Кубок Содружества, группа D, 2 тур
2 : 3
Завершен
Бунедкор
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Матчи команд
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Пюник
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