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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Форест Грин - Бристоль Сити
Форест Грин - Бристоль Сити: обзор матча 10 августа 2021
Форест Грин
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Бристоль Сити
11'
Д. Мэтт
90+6'
R. Hendry
39'
S. Janneh
67'
S. Janneh
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Форест Грин - Бристоль Сити
Пенальти не реализован!
К. Принг
ГОЛ!
D. Sweeney
6:5
ГОЛ!
S. Janneh
5:5
ГОЛ!
Б. Стивенсон
5:4
ГОЛ!
Т. Бакинсон
4:4
ГОЛ!
N. Cadden
4:3
ГОЛ!
Т. Конвей
3:3
ГОЛ!
Э. Адамс
3:2
ГОЛ!
Н. Уэллс
2:2
ГОЛ!
R. Hendry
2:1
ГОЛ!
Х. Массенго
1:1
ГОЛ!
J. Young
1:0
Пенальти не реализован!
К. Палмер
Пенальти не реализован!
Д. Мэтт
ГОЛ! 2:2!
R. Hendry
Пас отдал
Д. Мэтт
90'
+6
Желтая карточка
Э. Адамс
89'
Замена
J. Young
️️️️
J. Aitchison
70'
69'
Желтая карточка
Д. Симпсон
67'
ГОЛ! 1:2!
S. Janneh
Пас отдал
К. Палмер
63'
Замена
К. Палмер
️️️️
А. Надь
Желтая карточка
D. Sweeney
51'
Замена
Б. Стивенсон
️️️️
У. Годвин-Малифе
46'
Замена
D. Bernard
️️️️
J. Moore-Taylor
46'
Желтая карточка
У. Годвин-Малифе
45'
44'
Желтая карточка
Н. Уэллс
39'
ГОЛ! 1:1!
S. Janneh
Пас отдал
Н. Уэллс
39'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Д. Уилльямс
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэтт
Пас отдал
J. Aitchison
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
19
Nicky Cadden
ЦП
5
Sadou Diallo
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
38
Эбу Адамс
ЦФ
12
Кейн Уилсон
ЦФ
26
Dan Sweeney
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
ЦФ
32
Lewis Thomas
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Бристоль Сити
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Форест Грин
15
Jack Evans
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
24
Taylor Allen
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
7
Бен Стивенсон
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Бристоль Сити
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Алекс Скотт
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
3-5
19
5
24
12
Уилсон
32
15
26
38
Адамс
3-3-5
26
Калас
2
Симпсон
4
8
Уилльямс
4
Массенго
6
Надь
21
Уэллс
17
11
Белл
3
Принг
1
О'Лири
15
3
3
15
11
20
20
11
2
Годвин-Малифе
7
Стивенсон
7
Стивенсон
2
Годвин-Малифе
6
Надь
45
Палмер
45
Палмер
6
Надь
8
Уилльямс
19
Бакинсон
19
Бакинсон
8
Уилльямс
Остались в запасе
Форест Грин
Бристоль Сити
15
Jack Evans
ЦЗ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
8
Алекс Скотт
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
15
Jack Evans
ЦЗ
24
Taylor Allen
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Остались в запасе
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
8
Алекс Скотт
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Форест Грин - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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