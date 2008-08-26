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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Крю Александра - Бристоль Сити
Крю Александра - Бристоль Сити: обзор матча 26 августа 2008
Крю Александра
26.08.2008, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Крю Александра - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
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- : -
14.11.2026
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1 : 2
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2 : 3
31.10.2026
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0 : 0
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Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
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0 : 1
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Шеффилд Юнайтед
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