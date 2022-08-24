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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Форест Грин - Брайтон
Форест Грин - Брайтон: обзор матча 24 августа 2022
Форест Грин
24.08.2022, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Брайтон
38'
Д. Ундав
45+1'
С. Альсате
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Брайтон
Желтая карточка
К. О'Киффи
77'
Желтая карточка
Б. Стивенсон
66'
Желтая карточка
О. Кейси
64'
Замена
Д. Дэвис
️️️️
R. Hendry
62'
Замена
Р. Браун
️️️️
J. March
62'
61'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
Замена
K. McAllister
️️️️
S. Robertson
46'
Замена
Д. Мэтт
️️️️
К. Уикхэм
46'
Замена
М. Пирт-Харрис
️️️️
А. Литтл
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Альсате
Пас отдал
Х. Энкисо
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
19
Sean Robertson
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
1
Luke McGee
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
7
Бен Стивенсон
ЦФ
27
Кори О'Киффи
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Хулио Энкисо
ПВ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Форест Грин
44
Murphy Bennett
ЦЗ
18
Jacob Jones
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
14
Mathew Stevens
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
32
Lewis Thomas
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
2-3-5
4
Кейси
3
24
19
8
Литтл
29
Уикхэм
6
27
О'Киффи
7
Стивенсон
9
4-1-2-2
23
Стил
48
Лэмпти
6
Колуилл
6
ван Хеке
4
Тернс
7
Альсате
10
Энкисо
22
Митома
26
Ундав
11
Фергюсон
9
10
Браун
10
Браун
9
24
16
Дэвис
16
Дэвис
24
8
Литтл
14
Пирт-Харрис
14
Пирт-Харрис
8
Литтл
19
7
7
19
29
Уикхэм
9
Мэтт
9
Мэтт
29
Уикхэм
Остались в запасе
Форест Грин
Брайтон
44
Murphy Bennett
ЦЗ
18
Jacob Jones
ЦЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
32
Lewis Thomas
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
38
Том МакГилл
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
44
Murphy Bennett
ЦЗ
18
Jacob Jones
ЦЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
14
Mathew Stevens
ЦФ
32
Lewis Thomas
ЦФ
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Форест Грин - Брайтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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