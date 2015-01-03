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Расписание матчей
Франция. Кубок
Брест - Лаваль
Брест - Лаваль: обзор матча 03 января 2015
Брест
03.01.2015, суббота, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Лаваль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брест - Лаваль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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