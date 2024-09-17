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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брентфорд - Лейтон Ориент
Брентфорд - Лейтон Ориент: обзор матча 17 сентября 2024
Брентфорд
17.09.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
3 : 1
Завершен
Лейтон Ориент
17'
Ф. Карвалью
26'
М. Дамсгор
45'
К. Нергор
11'
Б. Купер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Лейтон Ориент
Замена
Д. Ким
️️️️
С. ван ден Берг
77'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
М. Дамсгор
76'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Р. Тревитт
76'
72'
Замена
Д. Агьей
️️️️
Д. Донли
72'
Замена
O. Beckles
️️️️
Z. Obiero
71'
Замена
D. Pratley
️️️️
Д. Болл
69'
Вторая желтая
Д. Симпсон
Замена
Ю. Эмре Конак
️️️️
К. Нергор
63'
Желтая карточка
К. Нергор
60'
54'
Замена
Ч. Келман
️️️️
С. Перкинс
53'
Замена
И. Гэлбрейт
️️️️
Д. Джайесими
ГОЛ! 3:1!
К. Нергор
Пас отдал
Ф. Карвалью
45'
42'
Желтая карточка
Д. Симпсон
39'
Желтая карточка
Д. Донли
ГОЛ! 2:1!
М. Дамсгор
Пас отдал
Ф. Карвалью
26'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Карвалью
17'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Купер
Пас отдал
Т. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Лейтон Ориент
24
J. Keeley
ВР
3
Джейден Суини
ЛАЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
6
Джек Симпсон
(К)
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
2
Томас Джеймс
ПАЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Диалланг Джайесими
ПВ
10
Джейми Донли
ЦФ
35
Zech Obiero
ЦФ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
27
Виталий Янельт
ОП
7
Тони Йогейн
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Лейтон Ориент
1
Zachary Hemming
ВР
18
Darren Pratley
ЦЗ
19
Omar Beckles
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
7
Oliver O'Neill
ЦП
8
Итан Гэлбрейт
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
7
Даниэл Агьей
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
3-3-3-1
12
Валдимарссон
4
ван ден Берг
15
Ми
2
Расмуссен
16
Мегома
14
Тревитт
23
Нергор
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
7
Шаде
14
Карвалью
3-2-2-1-2
24
15
Купер
6
Симпсон
4
Болл
2
Джеймс
3
Суини
25
Уоррингтон
9
Перкинс
7
Джайесими
35
10
Донли
4
ван ден Берг
5
Ким
5
Ким
4
ван ден Берг
23
Нергор
26
Конак
26
Конак
23
Нергор
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
14
Тревитт
19
Мбемо
19
Мбемо
14
Тревитт
4
Болл
18
18
4
Болл
35
19
19
35
7
Джайесими
8
Гэлбрейт
8
Гэлбрейт
7
Джайесими
10
Донли
7
Агьей
7
Агьей
10
Донли
9
Перкинс
23
Келман
23
Келман
9
Перкинс
Остались в запасе
Брентфорд
Лейтон Ориент
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
7
Тони Йогейн
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Zachary Hemming
ВР
7
Oliver O'Neill
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
10
Джордан Грэм
ЛВ
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
27
Виталий Янельт
ОП
7
Тони Йогейн
ЦП
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
7
Oliver O'Neill
ЦП
28
Шон Клэр
ЦП
10
Джордан Грэм
ЛВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Ричи Уэлленс
Статистика матча Брентфорд - Лейтон Ориент
1
1
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
7
15
Офсайды
1
1
Количество передач
646
381
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 18 тур
Лейтон Ориент
- : -
01.12.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
1 : 2
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Льюис Смит
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