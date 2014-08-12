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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Дагенхэм энд Редбридж - Брентфорд
Дагенхэм энд Редбридж - Брентфорд: обзор матча 12 августа 2014
Дагенхэм энд Редбридж
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
6 : 6
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дагенхэм энд Редбридж - Брентфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 46 тур
Солихалл Мурс
1 : 1
05.05.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 45 тур
Дагенхэм энд Редбридж
6 : 1
26.04.2025
Алтричем
Англия. Национальная лига, 44 тур
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0 : 0
21.04.2025
Дагенхэм энд Редбридж
Англия. Национальная лига, 43 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
18.04.2025
Эббсфлит Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 1
12.04.2025
Хартлпул Юнайтед
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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3 : 2
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17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Виктория Роад
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